Coppa Eccellenza, in quattro ipotecano la qualificazione ai quarti

Sono quattro le formazioni che hanno ipotecato il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza. Si tratta di Matera, Melfi, Montescaglioso e Castelluccio. La formazione della città dei Sassi ha liquidato con un netto 3-0 il Policoro grazie a Gerardi, Pellegrini e Falco. La compagine federiciana con un pesante 4-1 ha superato il Real Tolve (in gol Calderoni) con doppio Pierpaolo Di Senso, Suriano e Possidente. I montesi addirittura hanno agevolmente battuto per 6-1 l'Elettra Marconia (in gol Giannantonio) con la dopietta di Amodio, Mummolo, Sisalli su rigore, Gambuzza e Burdo. Il team mercurino si è imposto per 4-1 sul Moliterno (unica marcatura di Ruocco) con il bis di Tassione, Barreiro e Moretti. Dovranno confermarsi al ritorno con gli 0-2 esterni la Vultur (che giocava al Corona ma il calendario lo indicava in trasferta) che ha chiuso la pratica con Alassani e Magliano sul Vela e il Real Senise a Latronico con Lavecchia e Tufo. Il Ferrandina ha invece ribaltato con Rinaldi e Dametti il vantaggio del Pomarico con Nicol. L'unico pari è venuto fuori dal derby tra Brienza e Paternicum terminato 0-0.