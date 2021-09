Grande entusiasmo per la presentazione della Salernitana: nel finale il momento più atteso con le prime parole della superstar Franck Ribery:

“Sono molto contento di essere qui con voi, con lo staff, con la squadra, con il mister. Abbiamo tutti l'obiettivo di salvarci. Io darò il massimo per voi e per la società e per la squadra. Grazie”.