Coppa, i risultati delle vercellesi

Sette le vercellesi impegnate in coppa nel fine settimana, vediamo il dettaglio suddiviso tra eccellenza e promozione:

Eccellenza Esce la Dufour Varallo che non è mai in partita nell’anticipo di sabato a Borgomanero, dopo il due a tre dell’andata un’altra sconfitta stavolta con un netto uno a cinque; pareggia l’Alicese Orizzonti contro La Pianese, la formazione di Mellano viene raggiunta al novantesimo da Cirillo dopo che Anselmino e Giovinazzo aveva ribaltato il vantaggio iniziale di Cirillo; il Trino supera due a zero il Borgovercelli con i gol di Brugnera e Daka ma non basta per ribaltare lo zero a tre dell’andata, passa la formazione del direttore sportivo Poi.

Promozione Pari per il Valduggia in anticipo in casa del Vogogna, al vantaggio di Medina risponde Ingignoli; il Bianzè passa due a uno a Santhià.