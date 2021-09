Napoli-Benevento 1-5: giallorossi stellari, partenopei non pervenuti

Il Benevento sbanca il "Maradona" in amichevole e schianta il Napoli di Spalletti, senza i nazionali, per 5-1. La prima frazione si era conclusa sul 2-0 per i giallorossi.

Parte bene il Napoli che sfiora per due volte il vantaggio con Ounas e Lozano, all'8' e al 18', che ci provano dalla distanza senza troppa fortuna. Al 22' è il Benevento che va vicino al gol con Moncini che, dopo azione condotta da Calò e Insigne, centra la traversa della porta difesa da Marfella. Due minuti dopo i giallorossi passano in vantaggio con una perfetta punizione di Calò calciata da circa 25 metri. Al 35' i ragazzi di Caserta raddoppiano con un gran gol di Improta servito alla perfezione da Elia in area partenopea. Poco dopo il raddoppio gli ospiti sfiorano anche il terzo gol con Elia il cui tiro termina di poco sul fondo. Ad un soffio dallo scadere Lozano prova ad impensierire Paleari che si salva con la collaborazione di Vogliacco. Al riposo, dunque, si va con il Benevento in vantaggio per 2-0.

Anche nella ripresa è il Napoli a partire meglio e a provarci per primo con Fabian Ruiz che impegna Paleari in una presa a terra con un tiro dal limite. Al 63' il Napoli dimezza lo svantaggio: Basit atterra in area Ounas e l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri va Politano che batte Paleari. Il Benevento non ci sta e si riporta in doppio vantaggio: Sau, appena entrato, apre a sinistra in area per Foulon che lascia partire una vera cannonata che si insacca alla sinistra di Marfella. Al 70' Petagna impegna l'estremo difensore giallorosso in una respinta con un tiro in diagonale dalla sinistra dell'area piccola. Il Benevento, complici anche le sostituzioni, riprende in mano il pallino del gioco e sfiora il quarto gol con Brignola: Marfella salva in uscita. All'85' Malcuit atterra in area Brignola ed il direttore di gara assegna un nuovo rigore. Sul dischetto c'è Roberto Insigne che non sbaglia e sigla la rete dell'1-4. Allo scadere, ancora Brignola semina il panico a sinistra e mette in mezzo per il giovane debuttante Umile che, da pochi passi, batte l'estremo difensore del Napoli per la quinta volta. Al 90', al triplice fischio, Benevento batte Napoli per 5-1.

IL TABELLINO