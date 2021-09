Cesano: "Con questo atteggiamento non andiamo da nessuna parte"

E' uno Stefano Cesano pensieroso quello che commenta la netta sconfitta della sua Dufour contro l'Accademia Borgomanero: "Rispetto a sette giorni fa che era il primo tempo di questa sfida non abbiamo giocato, primi 45 minuti imbarazzanti, lo dice il campo, analizzeremo in settimana quali sono state le situazioni che hanno determinato una prestazione del genere; contro avevamo una squadra forte ma lo sapevamo, la stessa squadra di domenica scorsa, noi non abbiamo neanche provato a giocare, l'atteggiamento dev'essere tutt'altro a partire dal prossimo allenamento. Bisogna ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto in queste settimane cercando di dimenticare la prova di oggi; avevamo qualche ragazzo che non stava benissimo, ho provato a dare minuti a chi era più indietro ma non c'è una motivazione particolare per una prestazione del genere, con un atteggiamento come quello visto oggi non possiamo far partita contro nessuno".