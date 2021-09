Il calciatore Claudiu Micovschi, in seguito ad un fastidio accusato in rifinitura prima di Juve Stabia - Avellino, ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra. In questi giorni verrà seguito dallo staff medico e dal recupero infortunati al fine di rientrare prima possibile in campoUFFICIO STAMPA U.S. AVELLINO