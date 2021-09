Coppa Italia Serie D, ufficializzati regolamento e accoppiamenti

La Lega Nazionale Dilettanti, dopo aver reso noti i nove gironi ufficiali per il prossimo campionato di Serie D, ha reso noto il regolamento e il calendario della Coppa Italia Serie D 2021/2022. La 21ª edizione prenderà il via alle ore 15 domenica 12 settembre con le 44 sfide del turno preliminare per proseguire fino alla finale in programma domenica 22 maggio 2022 in campo neutro.

Variata di poco la formula della competizione con anche le semifinali che passano in gara unica come tutti gli altri turni della competizione. In tutti i casi saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari.

Calendario

22 settembre 2021 - Primo turno

3 novembre 2021 - Trentaduesimi

24 novembre 2021 - Sedicesimi

5 gennaio 2022 - Ottavi

2 marzo 2022 - Quarti

30 marzo 2022 - Semifinali

22 maggio 2022 – Finale

Abbinamenti Turno Preliminare

Gara 1 Ambrosiana-San Martino Speme

Gara 2 Spinea-Calcio Montebelluna

Gara 3 Este-Campodarsego

Gara 4 Dolomiti Bellunesi-Levico Terme

Gara 5 Vis Nova Giussano-Brianza Olginatese

Gara 6 Virtuscisernobergamo-Leon

Gara 7 Folgore Caratese-Alcione Milano

Gara 8 Ponte S. Pietro-Villa Valle

Gara 9 Città di Varese-Arconatese

Gara 10 Caravaggio-Tritium

Gara 11 Saluzzo-Asti

Gara 12 Fossano-Chieri

Gara 13 Gozzano-Borgosesia

Gara 14 Novara-RG Ticino

Gara 15 Vado-Ligorna

Gara 16 Athletic Carpi-Mezzolara

Gara 17 Bagnolese-Borgo San Donnino

Gara 18 Ravenna-Sasso Marconi

Gara 19 Progresso-Cattolica

Gara 20 Arezzo-Foligno

Gara 21 Seravezza-Cascina

Gara 22 Poggibonsi-Scandicci

Gara 23 Porto d’ascoli-Nereto

Gara 24 Tolentino-Almajuventus Fano

Gara 25 Aprilia Racing Club-Team Nuova Florida

Gara 26 Atletico Terme Fiuggi-Montespaccato

Gara 27 Ostiamare-Unipomezia

Gara 28 Flaminia Civitacastellana-Real Monterotondo Scalo

Gara 29 Arzachena-Atletico Uri

Gara 30 Muravera-Torres

Gara 31 Chieti-X (rinviata a data da destinarsi)

Gara 32 Vastogirardi-Aurora Alto Casertano

Gara 33 Casertana-Gladiator

Gara 34 Afragolese-Real Aversa

Gara 35 Cavese-San Giorgio

Gara 36 Portici-Mariglianese

Gara 37 Francavilla-Rotonda

Gara 38 Gravina-Città Di Fasano

Gara 39 Nola-Bisceglie

Gara 40 Brindisi-Virtus Matino

Gara 41 Lamezia Terme-Rende

Gara 42 Sancataldese-Troina

Gara 43 Paternò-Giarre

Gara 44 Città S. Agata-Cittanova