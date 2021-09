Serie C/C: 3 turni di stop a Fabriani. Multate Catania e J.Stabia

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA' AMMENDA

€ 1.000,00 CATANIA perché quattro soggetti riferibili alla Società, non inseriti in distinta di gara, stazionavano durante il primo tempo nel tunnel che conduce agli spogliatoi (r.proc. fed

€ 1.000,00 JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori commesso fatti violenti, consistiti nell'aver acceso all'interno del settore di pertinenza due fumogeni senza colpire alcuno e senza recare danni, e per avere intonato nei confronti della Società avversaria cori oltraggiosi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25 C.G.S

CALCIATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FABRIANI CRISTIAN (CAMPOBASSO) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con uno schiaffo alla nuca e provocandogli un dolore momentaneo alla testa, con pallone in gioco e ad azione distante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, che il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALOI SALVATORE (AVELLINO)