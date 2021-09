Casertana. Ha firmato un centrale che arriva dalla Virtus Francavilla

La Casertana FC comunica di aver ingaggiato il calciatore Francesco Pambianchi. Il difensore centrale classe 1989 è reduce dall’esperienza con la maglia della Virtus Francavilla. Per lui una carriera ricca di annate importanti, a partire dall’esordio in B con il Parma nella stagione 2008/09. In C ha militato anche nelle fila di Pergocrema, Spal, Gubbio, Foggia, Taranto, Rende e Catanzaro.

“Inutile dire che quando parli di Caserta non c’è categoria che tenga. Arrivo con forti motivazioni, consapevole che bisogna riportare questi colori lì dove meritano. Prometto massimo impegno e dedizione. Si sa, vincere non è mai facile. Ma tutti uniti si può affrontare al meglio questo lungo e difficile percorso”.