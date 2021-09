Ramazzotti: "Primo tempo insoddisfacente, possiamo fare meglio"

Lo Sparta Novara inizia le competizioni ufficiali con un pareggio in casa contro il Dormelletto, commenta i primi novanta minuti stagionali il tecnico Glauco Ramazzotti: "Siamo stati molto bassi, ci sono mancate le misure dal centrocampo alla difesa e questo ci ha penalizzato un pò, questa timidezza ci ha fatto arretrare e abbiamo subito le incursioni del Dormelletto, meglio la ripresa; qualche acciacco imprevisto aggiunto ad altre assenze ci ha messo subito in condizione di stress test, i giovani devono crescere ma devo ammettere che la rosa lavora, si impegna, c'è molta cultura del lavoro, c'è un rapporto importante con i ragazzi e penso sia la base su cui lavorare. Ai giovani non voglio dare alibi, dobbiamo crescere per primo il sottoscritto, in una società che ha delle ambizioni bisogna crescere in fretta; piace a tutti essere i primi ma sarà un campionato combattuto, importante con squadre costruite, attrezzate, bilanciate, ci sono tanti fattori, posso dire di conoscere bene la categoria. Importante lavorare in un ambiente sereno, tranquillo e con una società solida alle spalle, con strutture che ci permettono di lavorare bene e tutto questo ho trovato fin dal primo giorno qui a Novara. Domenica il Bulè, non do peso al calendario tanto prima o poi bisogna incontrarle tutte, dobbiamo fare un gradino alla volta, la cultura del lavoro è l'unica cosa che paga e se la squadra lo condivide potremmo fare ottime cose, senza lavoro non cresci; dobbiamo essere umili, quando siamo troppo convinti facciamo errori, voglio una squadra concreta ma fantasiosa; spero di recuperare Pici per domenica, Picozzi è uscito malconcio dal match contro il Dormelletto, Giovagnini non lo sappiamo così come Garda, rientrerà Midali che era squalificato.

Non sono soddisfatto del nostro primo tempo, a livello di intensità è stata una partita importante ma in altre partite amichevoli abbiamo fatto meglio; chi vince il campionato? Preferisco non fare nomi, ci sono sei-sette squadre attrezzate per vincere, noi dobbiamo pensare a lavorare senza fare troppi proclami".