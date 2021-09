Cavese, Ferazzoli: "Il blasone non basta, serve spirito battagliero"

La Cavese è stata ufficialmente inserita nel girone I di Serie D. Questo il commento a caldo del tecnico aquilotto, Pino Ferazzoli:

"È un girone che conosco bene, dopo l'esperienza dello scorso anno con la Gelbison. La prerogativa principale è la lotta: su tutti i campi, in casa e fuori, ci sarà bisogno di avere un atteggiamento battagliero. Il nome e il blasone da soli non bastano.Incontreremo diverse concorrenti ben attrezzate, a cominciare dal Lamezia, che ha costruito una formazione importante, ma anche Giarre, Trapani, Acireale partono con ambizioni di vertice, oltre al Messina, che pur essendo partito un po' in ritardo vorrà riscattare la delusione dello scorso campionato. Sarà un viaggio lungo e difficile e noi ci stiamo preparando in modo adeguato per affrontarlo con la giusta mentalità".

