Casertana. Hanno firmato tre nuovi calciatori

La Casertana FC comunica di aver ingaggiato a titolo definitivo il portiere Davide Trapani, il centrocampista Boubacarr Sambou e l’attaccante Francesco Felleca.

Davide Trapani, portiere di 191 centimetri classe 2001, è stata prelevato dal Vastogirardi (Serie D). Cresciuto tra Ebolitana e Cavese, proprio con i metelliani ha conosciuto la promozione in prima squadra. Per lui esperienze in D anche con Crema e Insieme Formia.

Boubacarr Sambou, centrocampista duttile classe 2000, lo scorso anno ha collezionato 15 presenze e 1 gol con la maglia del Rimini (Serie D). Nel 2018/19 il giovane gambiano si afferma con il Picerno di Giacomarro (20 presenze e 1 rete) nella stagione della promozione in C. L’anno successivo l’esordio tra i professionisti con i lucani. Nell’ultima annata per lui prima parte con Fidelis Andria e poi Rimini per un totale di 23 presenze e 2 reti stagionali.

Francesco Felleca, attaccante classe 1998, la scorsa stagione ha realizzato 15 gol in 33 presenze con la maglia del Ghiviborgo (Serie D). Punta rapida, capace di spaziare su tutto il fronte d’attacco, in carriera, ha indossato anche le maglie di Aversa, Catania, Rende e Portici.