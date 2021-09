Picerno, oggi inizia la prevendita per la gara contro il Bari

Il Picerno ha reso noto che dall'odierno pomeriggio, è attiva la prevendita dei biglietti per il solo settore locali (tribuna laterale, centrale, vip). I prezzi:

tribuna laterale: 12 € più diritti di prevendita;

tribuna centrale: 20 € più diritti di prevendita;

tribuna vip: 40 € più diritti di prevendita

INFO: I bimbi fino a 3 anni non pagano e devono stare in braccio ai genitori oppure nel sediolino vuoto tra i genitori stessi; I bimbi da 3 a 12 anni pagano ridotto (€ 6 + prevendita per tribuna laterale, € 10 + diritti di prevendita per tribuna centrale). Da 13 anni in su biglietto intero.

Sarà possibile recarsi presso gli uffici di Autolinee Caivano, in via Gramsci:

mercoledì 8 settembre, dalle ore 16 alle ore 19.30;

giovedì 9 settembre, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.30

venerdì 10 settembre, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.30

sabato 11 settembre, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.30;

domenica 12 settembre dalle ore 9 alle ore 13.

Per quanto riguarda il settore ospiti e per l’attivazione della prevendita in tutti gli altri punti vendita, compreso quello on-line, verranno attivati dopo la riunione GOS e verrà data notizia su www.azpicerno.it.

Ufficio Stampa Az Picerno