Casertana. Una punta ex Turris, Afragolese e Ancona firma per i falchi

La Casertana FC comunica di aver ingaggiato il calciatore Mohamed Mansour. Attaccante napoletano classe 1995, nell’ultima stagione ha militato in serie C nelle fila del Bisceglie mettendo insieme 33 presenze e 5 reti. In carriera ha indossato le maglie di Turris, Francavilla, Gragnano, Afragolese ed Ancona.

“Inutile dire che è stato facilissimo scegliere di firmare per la Casertana – commenta con entusiasmo Mansour – Non c’è bisogno che sia io a parlare dell’importanza di questa maglia ed il calore dei tifosi rossoblu. La Casertana non c’entra nulla con questa categoria, ma ora dobbiamo rimboccarci le maniche e fare di tutto per essere all’altezza di questi colori”.