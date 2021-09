Casertana. In mediana firma un ex Messina campione nell'ultima Serie D

La Casertana FC comunica di aver ingaggiato il centrocampista Raffaele Vacca. Il classe 1991 nell’ultima stagione è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato di D da parte dell’ACR Messina, confermandosi dopo il primo posto dell’anno precedente con il Bitonto. La sua carriera ha inizio nella stagione 2010/11 con la Turris prima di maturare esperienze, tra le altre, con Budoni, Puteolana, Frattese, Gravina, Vibonese, Picerno. Nel 2018/19 la sua migliore stagione con 33 presenze ed 11 gol con la maglia corallina.

“Sono contentissimo ed onorato di indossare la maglia della Casertana – ha commentato Vacca subito dopo la firma – Alla chiamata della società ho risposto subito presente. Ho visto grande fiducia nei miei confronti e sono pronto a dare tutto per non deluderla. Sono un calciatore abituato a dare sempre tutto, consapevole che solo provando ad andare oltre i propri limiti si possa fare qualcosa di importante. Conosco bene la D, è un campionato duro e per questo non dobbiamo mai abbassare la guardia”.