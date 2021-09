Prolungato il mercato per il Novara FC

Accolta la richiesta del Novara FC dalla FIGC, la nuova società azzurra potrà fare mercato con i giovani di serie A, B e C fino al 16 settembre alle 20.

Per quanto riguarda il match di domenica contro l'RG Ticino l'ingresso sarà gratuito e su prenotazione, per entrare bisognerà essere muniti di documento d'identità e di Green Pass; per avere il tagliando bisogna recarsi presso lo stadio "Piola" oggi, domani e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.