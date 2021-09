Fermanelli: "Sprecato troppo nel primo tempo, avremmo meritato di più"

E' un buon Dormelletto quello che domenica ha pareggiato in casa dello Sparta Novara l'andata di Coppa Promozione, la formazione di Poma lascia intravedere un gioco interessante e piacevole come conferma ai nostri microfoni il presidente Angelo Fermanelli: "Avremmo meritato di chiudere in vantaggio il primo tempo, abbiamo sbagliato due occasioni a tu per tu con il portiere, siamo stati puniti con una ripartenza, nel secondo tempo le squadre erano un pochino stanche, c'è stato equilibrio ma abbiamo avuto una predominanza sullo Sparta. La squadra per essere nuova, per aver fatto nuovi innesti d'esperienza e di qualità ha fatto bene; abbiamo affrontato una squadra di qualità, è uscita un'ottima partita per gli spettatori. Rossoni lo seguivamo dall'anno scorso, l'abbiamo preso dalla Vergiatese, ha già fatto delle presenze in Eccellenza".