Francavilla-Rotonda, da domani la prevendita per la gara di Coppa

Per il primo turno di Coppa Italia saranno 254 i biglietti disponibili per la gara Francavilla-Rotonda. 214 tickets saranno destinati al settore locale e 40 agli ospiti. I tagliandi possono essere acquistati presso la sede del Francavilla in via Luigi Ciminelli nei seguenti giorni: venerdì dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 12. Per il settore ospiti i biglietti saranno in vendita esclusivamente online dalle 16 di venerdì alle 23 di sabato al link https://www.postoriservato.it/.../acquista-biglietti-fc.... Il costo del biglietto è di 10 € più 1 € di prevendita. Non si potranno acquistare biglietti al botteghino.