Serie D/F: ecco il calendario. Esordio interno per il Vastogirardi

Presentati in mattinata i calendari dei nove girone di Serie D che prenderanno il via Campionato domenica 19 settembre. Per quanto concerne il girone F, quello che ci riguarda da vicino per la presenza del Vastogirardi, dell'Aurora Alto Casertano e del Matese FC.

Il calendario presenta una X, in attesa che la Sambenedettese completi l'iter per l'iscrizione dopo l'esito positivo del ricorso al TAR.

Come anticipato, il campionato prenderà il via domenica 19 settembre e terminerà, dopo 34 giornate, domenica 15 maggio 2022. Tre i turni infrasettimanali: mercoledì 8 (13ª giornata) e mercoledì 22 dicembre (16ª giornata), giovedì 14 aprile 2022 (30ª giornata).

Tre saranno anche le soste in programma: 26 dicembre, 2 gennaio ed il 13 marzo per la disputa del Torneo di Viareggio. Per quanto riguarda l'orario d'inizio delle gare, dal 19 settembre alle ore 15:00, dal 31 ottobre alle ore 14:30, dal 27 marzo alle ore 15:00, dall’8 maggio alle ore 16:00.

IL CALENDARIO COMPLETO