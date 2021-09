Lecce. Baroni: "A Benevento ricordi meravigliosi. Sarà grande gara"

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa del prossimo match che i salentini affronteranno sul campo del Benevento, squadra che l'attuale tecnico dei pugliesi ha condotto alla prima storica promozione in Serie A. Queste le parole di mister Baroni:

"Conservo ricordi meravigliosi legati al Benevento e alla città di Benevento. Nelle storie ci possono essere note dolenti per entrambi, ma sono situazioni che fanno parte di un percorso di crescita. Restano le cose belle che ho vissuto nella mia avventura lì. La partita che ricordo di più? Quella che giocammo in casa col Frosinone fu determinante, in caso di sconfitta non saremmo andati ai playoff, noi vincemmo quella gara e centrammo i playoff che ci permisero di andare in serie A.

Gallo è rientrato dalla Nazionale e ha fatto differenziato per un giorno. Gli accertamenti sono risultati negativi, evidenziando solo una lieve infiammazione. Si è allenato bene ed è a disposizione.

Mi aspetto una squadra in crescita. Contro il Como abbiamo incontrato una squadra che giocava sotto la linea della palla, brava a difendersi. Siamo stati poco reattivi nello sfruttare le situazioni che si potevano creare, o per errori tecnici o perché abbiamo situazioni che possono essere perfezionate.

Col Benevento sarà una partita importante e difficile ma bella anche per questo. Queste gare ci servono per valutare a che punto sia la nostra crescita. Davanti avremo un avversario importante, che viene da un campionato di serie A. Dovrà essere uno stimolo, non un timore.

La difficoltà di partite come quella contro il Como, sta nello sfondare contro un avversario che concede pochi spazi e ti lascia la gestione della palla. Questa deve essere una gestione finalizzata a sfruttare al meglio determinati momenti. Ci manca ancora questa capacità. Domani sarà una partita in cui le due squadre si affronteranno a viso aperto, ci saranno spazi sia per noi che per loro. Ho visto Benevento-Napoli, ma siamo stati più concentrati a lavorare sul campo. Risultati come quello che hanno ottenuto contro i partenopei danno fiducia.

Di Mariano e Gargiulo hanno molte probabilità di giocare. Dobbiamo bruciare i tempi, anche attraverso la semplicità. Quando si arriva in un ambiente nuovo bisogna partire dalle cose semplici, ma sarà fondamentale l’atteggiamento, quello non dovrà mai mancare. Barreca e Calabresi hanno grande voglia, li aiuterà ad anticipare il loro recupero. Calabresi è leggermente più avanti, a Barreca ho chiesto quanta voglia ha di giocare e mi ha risposto tantissima. La voglia sopperisce a qualcosa che può mancare dal punto di vista del ritmo partita".