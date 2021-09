Lecce. Baroni ne convoca 25 per il Benevento: presenti i tre ex

Sono 25 i calciatori convocati da Marco Baroni, allenatore del Lecce, per la trasferta di domani sera sul campo del Benevento. Nell'elenco figurano anche i tre ex della Strega attualmente in forza ai salentini: Lucioni, Tuia e Coda. Questa la lista completa:

1. Bleve

3. Vera

5. Lucioni

6. Meccariello

7. Paganini

8. Gargiulo

9. Coda

10. Di Mariano

11. Olivieri

13. Tuia

14. Helgason

16. Bjarnason

17. Gendrey

19. Listkowski

21. Gabriel

23. Björkengren

25. Gallo

27. Strefezza

29. Blin

30. Barreca

32. Dima

33. Calabresi

37. Majer

42. Hjulmand

99. Rodriguez