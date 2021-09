Foggia-Turris: le info sui biglietti

Il Calcio Foggia 1920 ha comunicato che dalle ore 10:00 del 10/09/2021 sono a disposizione i tagliandi per assistere alla gara Foggia – Turris, 3° turno del Campionato di Serie C girone C, in programma sabato 11 settembre alle 20:30.

I PREZZI DEI TAGLIANDI

TRIBUNA CENTRALISSIMA – € 50,00

TRIBUNA CENTRALE SUPERIORE – € 35,00

TRIBUNA INFERIORE – € 26,00

TRIBUNA SUPERIORE LATERALE – € 26,00

TRIBUNA EST – GRADINATA (solo settore inferiore) – € 18,00

CURVA NORD – € 10,00

CURVA SUD (solo settore superiore) – € 10,00

SETTORE OSPITI CURVA NORD (settore inferiore) – € 10,00

Al prezzo dei tagliandi va aggiunto il diritto di prevendita.

I tagliandi riservati ai tifosi della squadra ospite sono n.ro 250 e non potranno essere acquistati da residenti nelle province di Napoli e Salerno.

Gli spettatori che acquisteranno i tagliandi per assistere alla gara dovranno seguire le seguenti disposizioni:

Munirsi di documento di riconoscimento (in corso di validità) e di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) da mostrare al personale preposto al controllo;

obbligo di misurazione della temperatura corporea all’accesso da parte del personale preposto;

rispettare categoricamente i posti assegnati sul biglietto per garantire il distanziamento di un metro tra uno spettatore e l’altro;

obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dell’evento ed evitare qualsiasi tipo di assembramento.

I cancelli verranno aperti alle ore 18:30, si raccomanda ai tifosi di recarsi allo stadio con largo anticipo per evitare assembramenti e di mantenere sempre la distanza di sicurezza in caso di fila all’ingresso.

COME ACQUISTARE

I tagliandi per assistere al match possono essere acquistati:

, official supplier del Calcio Foggia 1920 collegandosi sul circuito www.vivaticket.com , official supplier del Calcio Foggia 1920

in uno dei punti vendita Viva Ticket ( https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv )

Le vendite saranno aperte dalle 10:00 del 10 settembre.Le vendite del settore ospiti termineranno alle ore 19:00 del 10 settembre.