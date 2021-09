Taranto-Palermo: biglietti quasi esauriti per la Curva

L'attesa è tanta, anzi tantissima. I tifosi rossoblù sono pronti a spingere il Taranto verso una vittoria di prestigio. Sabato pomeriggio il tifo tarantino ritornerà quello delle grandi occasioni, perchè da sempre il blocco ionico ha mostrato tutto il suo fascino, soprattutto negli anni in B. La terza giornata alle ore 17:30 è di scena Taranto-Palermo (l'ultimo precedente è della stagione 1991-1992) e, secondo quanto riportato dai colleghi di MondoRossoblù.it, i biglietti per la Curva corrono verso il tutto esaurito. La prevendita è cominciata nella giornata di ieri, questa volta senza prelazione per gli abbonati 2020-2021. Tuttavia, i numeri promettono spettacolo puro: 3300 tagliandi venduti alle ore 19:30 di oggi. Di questi 3300, 2155 in Curva, ormai quasi tutta esaurita.