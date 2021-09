Taranto, in attesa del Palermo arriva bomber Pacilli

Una settimana positiva per il Taranto di Giuseppe Laterza. Dopo la vittoria a domicilio a Campobasso, il tecnico rossoblù continua il suo lavoro in campo per preparare al meglio il big match di sabato contro il Palermo. Nell'arco dell'artefice della promozione in C arriva una nuova freccia, soprattutto per il reparto offensivo: Mario Pacilli. L'attaccante 34enne metterà a disposizione del gruppo squadra, tanta esperienza, conoscenza di una categoria come la Serie C e consigli utili per i tanti under. Tuttavia, il curriculum di bomber Pacilli non necessita di presentazioni particolari: Lecce, Avellino, Albinoleffe su tutte.

I gettoni spesi in B con la casacca dei Lupi, le 43 presenze con la maglia del Lecce, Casertana, Trapani e Pro Patria sono alcune tappe cruciali della carriera di Pacilli. Giuseppe Laterza non può che essere soddisfatto dell'arrivo dell'attaccante e dell'intera campagna acquisti della società e del direttore sportivo Francesco Montervino. L'obiettivo dichiarato è stato solo uno, ad una condizione che permette di sognare: la salvezza, poi si vedrà. Una stagione in cui si volerà basso e, allo stesso tempo, non sarà vietato spiccare il volo se ci saranno le condizioni. Le prime due giornate hanno date buone indicazioni, ma siamo solo all'inizio e molte squadre sono alla ricerca della loro forma migliore. Il lavoro davanti al Taranto è ancora tanto, per riprendere un concetto espresso da Giuseppe Giovinco, match winner della seconda giornata.

Tuttavia, proprio il goal del nuovo arrivato Giovinco è stato votato come miglior goal del secondo turno di Serie C. Un ulteriore soddisfazione per l'ambiente che adesso attende il quotato Palermo tra le mura amiche. Appuntamento a sabato 11 settembre dallo stadio Erasmo Iacovone.