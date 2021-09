Serie D girone H, il primo derby lucano si terrà il 3 ottobre

Tra 9 giorni la Serie D girone H riaprirà i battenti e per la prima volta avrà 20 squadre. Lavello, Francavilla e Rotonda sono state inserite nello stesso raggruppamento con 11 pugliesi e 6 campane. Gli ofantini e i sinnici inizieranno il campionato in casa contro Molfetta e Brindisi, mentre i pollinei che hanno partiranno con 8 punti di penalizzazione cominceranno la loro stagione da Bitonto.

I DERBY LUCANI - Il primo derby si giocherà il 3 ottobre al Fittipaldi tra Francavilla e Rotonda, poi alla terzultima di andata ancora in terra sinnica tra Francavilla e Lavello e l'ultima di andata si chiuderà con Rotonda-Lavello al Di Sanzo.

TURNI INFRASETTIMANALI - Saranno sette le gare infrasettimanali. Queste le date: quarta giornata 6 ottobre ore 15, settima giornata 20 ottobre ore 15, quindicesima giornata 8 dicembre ore 14.30, diciottesima giornata 22 dicembre ore 14.30, ventitreesima giornata 2 febbraio ore 14.30, ventiseiesima giornata 16 febbraio ore 14.30 e ventiseiesima giornata 14 aprile ore 15.

SOSTE - Saranno tre le soste: dal 23 dicembre all'8 gennaio per Natale, 13 marzo per il Torneo di Viareggio e 17 aprile per Pasqua.