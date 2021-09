Campagna abbonamenti Borgosesia, le novità

Dopo il covid torna la campagna abbonamenti per assistere alle partite del Borgosesia Calcio, conferme e novità per chi segue i granata.

Abbonamento Standard 150 euro per 17 partite o in tribuna centrale o dietro la porta, per le donne la spesa si riduce a 50 euro.

Novità per la tribuna centrale verde, con 300 euro si assisterà a tutte le partite e si riceveranno gadget griffati Borgosesia; altra novità l’abbonamento on demand, con 50 euro si potranno assistere a cinque gare del Borgosesia tranne le giornate granata che saranno indette contro Novara e Sanremese.

Per sottoscrivere l’abbonamento bisognerà recarsi nella sede di Via Marconi in orario d’ufficio; al momento per entrare allo stadio bisognerà essere muniti di green pass e attenersi ai comportamenti contro la diffusione del Covid-19.