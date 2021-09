Tante assenze per mister Allegri in vista di Napoli-Juventus: l'allenatore ha annunciato in conferenza stampa che tutti i sudamericani, di rientro dalle rispettive Nazionali, non prenderanno parte alla trasferta napoletana.

Oltre all'infortunato Chiesa, dunque, mancheranno Dybala, Alex Sandro, Danilo, Bentancur e Cuadrado.