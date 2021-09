Foggia-Turris: i convocati rossoneri. Ferrante non ci sarà

Sono 24 i convocati di Zdenek Zeman, allenatore del Foggia, per il match in programma domani sera allo "Zaccheria" contro la Turris. Prima convocazione per Filippo Tuzzo che in settimana è rientrato nel gruppo e entra a far parte dei calciatori a disposizione del tecnico. Niente Turris, invece, per Alexis Ferrante, alle prese con un piccolo affaticamento muscolare.

Ecco l’elenco dei convocati:

Alastra, Volpe, Dalmasso.

Garattoni, Nicoletti, Markic, Di Pasquale, Sciacca, Girasole, Di Jenno, Martino.

Gallo, Rizzo Pinna, Rocca, Curcio, Maselli, Garofalo, Ballarini, Petermann.

Merkaj, Vigolo, Merola, Tuzzo, Di Grazia.