Napoli, problemi a centrocampo. Anguissa sarà titolare

Anche per Spalletti, così come per Allegri, c'è qualche defezione per il big match di domani tra Napoli e Juve.

Spalletti in conferenza ha parlato così dei calciatori acciaccati: "Abbiamo degli uomini non allo stato ottimale come Lobotka, Zielinski e altri. Bisogna valutare le condizioni sino all’ultimo momento per poi capire chi possa venire in albergo insieme a noi per il ritiro. Ma il gruppo sta bene nel suo complesso ed ho uomini che possono dare un grande contributo domani"

"Possiamo variare soluzioni a centrocampo perchè abbiamo allenato diverse alternative. Vedremo domani, magari ci potranno essere cambiamenti a secondo delle fasi della gara. Purtroppo l'assenza di Lobotka e Demme non ci agevola, però credo che Fabian e Anguissa hanno il senso tattico per operare in ogni ruolo di centrocampo, anche quello di mediano"

"Anguissa ha fatto vedere subito sin da quando è arrivato di essere un giocatore di alto livello, anche per come ha parlato con i suoi compagni. E’ un calciatore che mancava nella nostra rosa e che completa il nostro centrocampo. Domani sarà in campo titolare”