Taranto-Palermo: i convocati di mister Laterza

Giuseppe Laterza ha diramato la lista dei convocati in vista della gara casalinga contro il Palermo. Il tecnico rossoblù è a caccia del terzo risultato utile della stagione dopo la vittoria a domicilio contro il Campobasso e il pareggio interno all'esordio contro la Turris. Il gruppo migliora attraverso il lavoro quotidiano, la squadra è totalmente rinnovata e ci vorrà certamente del tempo affinché tutti possano entrare nei meccanismi. Intanto i nuovi arrivati come Giovinco e Bellocq si sono integrati bene (goal ed assist per loro nell'ultima gara di campionato) e grande attesa per la sfida da ex per Saraniti contro il rosanero.

Ecco la lista dei giocatori del Taranto chiamati a fare punti contro il quotato Palermo:

Chiorra '01; Loliva '00; Antonino; Tomassini '02; Granata '00; Zullo; Benassai; Ferrara '99; De Maria '99; Riccardi; Marsili; Bellocq; Diaby '00; Labriola '01; Civilleri; Cannavaro '02; Santarpia '00; Italeng '01; Saraniti; Versienti; Giovinco; Ghisleni '01; Pacilli