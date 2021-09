Picerno, le dichiarazioni di Palo per la gara contro il Bari

“Una partita molto importante, contro una grande squadra. Sappiamo di andare ad incontrare una squadra blasonata, costruita per vincere, con calciatori di categoria superiore. Il Bari è sempre difficile da affrontare, per noi deve essere un vanto giocare contro una squadra così prestigiosa, ma dobbiamo fare la nostra partita e dare tutto. E pensare e noi stessi”. Si aprono così le dichiarazioni del tecnico del Picerno Antonio Palo, alla vigilia del match contro il Bari, in programma al “Viviani” di Potenza, domani sera alle ore 20:30.

“Bisogna tirare fuori gli artigli, ogni partita per noi deve essere come una finale”, ha aggiunto mister Palo nella consueta intervista rilasciata all’ufficio stampa, aggiungendo: “Giocheremo contro una squadra con un allenatore bravo, importante, che fa giocare bene i suoi. Sappiamo il loro valore. Dobbiamo andare avanti con uno spirito agguerrito, aggressivi, attenti. Solo così possiamo portare punti in cascina”.

“Stiamo mettendo ancora benzina nelle gambe, siamo alla terza giornata e stiamo recuperando il gap iniziale. E’ una strada importante quella di continuare così, compatti, determinati. Dobbiamo rompere le scatole a tutti e fare punti, a tutti i costi. Ci proveremo contro il Bari, sapendo la loro forza. Dobbiamo scendere in campo e mettere sempre la solita voglia e cattiveria”.

“Il Bari – ha concluso mister Palo, che ritornerà in panchina dopo un turno di squalifica – ha una rosa di Serie B, non di C. Per questo dobbiamo avere ancora maggiore attenzione, bisogna stare attenti su ogni palla, solo così riusciamo a uscire indenni. Abbiamo la nostra forza, proviamo a portare a casa un risultato dalla nostra parte”.

Intanto il centravanti Diego Albadoro ieri si è sottoposto ad un intervento al crociato, riuscito bene, a Roma.

Ufficio Stampa Az Picerno