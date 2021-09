Real Agro Aversa. Tris di acquisti in vista della Coppa

Il Real Agro Aversa, nella persona del Presidente Guglielmo Pellegrino e direttore sportivo Paolo Filosa , è lieto di comunicare l’avvenuto tesseramento a titolo definitivo per la stagione sportiva 2021-2022 dei calciatori:

- Christian Montaperto attaccante classe 2002. Grande fiuto del goal e senso della posizione, cresce calcisticamente nella scuola calcio “Damiano Promotion”. Si trasferisce nell’Under 15 del Napoli per poi accettare la chiamata della Cavese Berretti. Si mette in luce a suon di ottime prestazioni tra le fila della Primavera metelliana attirando le attenzioni della Casertana. Ora l’arrivo in un club che ama valorizzare i giovani.

- Valerio Di Lorenzo terzino destro classe 2003 con presenze in serie D tra le fila del Portici. Duttile tatticamente, può giocare tranquillamente anche a centrocampo.

- Vitor Henrique De Araujo Santos centrocampista classe 2001.Cresciuto nelle giovanili del Sao Bernardo in Brasile, all’età di 18 anni viene prelevato dal Perugia con cui gioca un anno e mezzo in primavera arrivando ad indossare anche la fascia di capitano e collezionando due gol. Un vero e proprio jolly di centrocampo. Si mette in luce nella serie B a Cipro tra le fila del Poxylotymbou.

La società dà il benvenuto a 3 giovani motivati sperando che possano essere funzionali al gioco e progetto tanto a cuore del presidente Pellegrino.

Benvenuti nel club normanno!

UFFICIO STAMPA REAL AGRO AVERSA