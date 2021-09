Scienza: "Deluso per la squalifica ma non deve essere un alibi"

Mister Scienza presenta la sfida di domani della Pro Vercelli contro il Seregno: "Match difficile contro un avversario ostico, sono forti fisicamente e aggrediscono gli avversari, dovremo fare una partita da Pro Vercelli, dovremo stare molto attenti. Sono amareggiato per la squalifica, è stata una decisione assurda, sono stato frainteso, non fa parte della mia famiglia, sono arrabbiato per il fatto che il ricorso sia stato respinto. La mia assenza non deve essere un alibi, possiamo vincere, ci siamo allenati bene, fare tre punti domani sarà importante per il prosieguo della stagione.

Dopo Sesto abbiamo analizzato la partita, abbiamo rischiato di riaprirla, abbiamo smesso di giocare a due tocchi ad un certo punto della partita; ho la rosa a disposizione a parte qualche acciacco. Noi dobbiamo fare la partita e i cambi sono importanti, chi è entrato a partita in corso ha fatto bene, faccio i miei personali complimenti".