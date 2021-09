Raggiunto l'accordo per la sponsorship del Novara FC

Riportiamo integralmente il comunicato stampa del Novara Fc relativo al raggiungimento dell'accordo con Errea:

Erreà Sport e Novara Football Club sono lieti di annuncia re il raggiungimento dell’accordo per la sponsorship tecnica della società novarese.

Grazie, infatti, alla collaborazione con Erreà Play Vercelli, Erreà vestirà fino al 2025 il prestigioso club piemontese che si appresta a debuttare in Serie D domenica 19 settembre ospitando l’Asti.

Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà Sport: “Siamo molto contenti dell’accordo raggiunto e del percorso che stiamo intraprendendo insieme. Sarà un onore lavorare a stretto contatto con il Club per la creazione di un’intera linea di abbigliamento completamente dedicata e personalizzata. Siamo sicuri che lavoreremo insieme con grande entusiasmo e passione per le stagioni che verranno".

Massimo Ferranti, Presidente di Novara Football Club: "Sono molto felice di poter annunciare questo sodalizio. Erreà è un marchio affermato a livello internazionale, con una storia importante nel mondo sportivo e soprattutto nel calcio professionistico. Poter iniziare questa avventura vantando una partnership di livello come questa è per noi motivo d' orgoglio. Ringraziamo Erreà per la fiducia riposta nel Club e non vediamo l'ora di poter indossare le divise in campo davanti ai nostri tifosi".