Novara-RG Ticino, Marchionni ne convoca 25

Sono 25 i giocatori convocati da mister Marchionni per il match di coppa in programma oggi al "Piola" tra Novara e RG Ticino; i giocatori verranno ufficializzati nei prossimi giorni ma i contratti, per poter essere in campo oggi, sono già stati depositati in lega. Vediamo il dettaglio:

Agostinone, Amoabeng, Bergamelli, Bonaccorsi, Bortoletti, Capano, Capone, Di Masi, Ferla, Gonzalez, Manti, Pagliai, Paglino, Pereira, Porrini, Pugliese, Raspa, Rilind, Spadini, Spina, Strumbo, Tentoni, Vaccarri, Vimercati, Vutaj.