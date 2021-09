Giuseppe Laterza: "I ragazzi hanno lavorato bene in settimana"

Un Taranto raggiante vince e convince all'Erasmo Iacovone contro il quotato Palermo. Giuseppe Laterza nel post partita ha commentato i tre punti con la consapevolezza che c'è tanto da lavorare per raggiungere la migliore condizione fisica. Il gruppo è unito, i nuovi si sono integrati come certifica l'importanza tattica di Giuseppe Giovinco, di Bellocq e Saraniti. "Mi aspettavo questa prestazione dai miei ragazzi che in settimana si sono allenati bene e avevano tanta voglia di giocare questa partita dopo la vittoria contro il Campobasso".

Entrando più nel merito della gara, per il tecnico rossoblù è stato cruciale l'approccio alla gara da parte dei suoi, sotto l'aspetto caratteriale la calma è stata incisiva. Tuttavia, la vittoria esterna contro il Campobasso ha aumentato l'autostima e la consapevolezza di potersela giocare contro qualsiasi squadra. "I margini di crescita ci sono, questa squadra può dire tanto. Nel corso della gara ho visto un pò di timore ma ci sta se indossi una maglia importante. Quello che più conta è l'atteggiamento, il coraggio e la tranquillità che intravedo nel gruppo e nei ragazzi".

Un Giuseppe Laterza soddisfatto, la squadra ha risposto bene dopo la vittoria esterna contro il Campobasso, ottenendo il massimo della posta in palio contro il Palermo. La prossima settimana bisognerà lavorare ancora di più per recuperare la perfetta condizione ed archiviare la partenza super per continuare a fare bene nel nome dell'umiltà e dell'entusiasmo.