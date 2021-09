Nella terza giornata di Serie C girone C le lucane devono ancora rimandare l'appuntamento con la vittoria. Il Potenza impatta 1-1 a Catanzaro. La squadra di Gallo passa in vantaggio al 75' con Matino, ma viene raggiunta all'85' dall'ex Cianci. Il Picerno viene punito dal Bari come due anni fa da Simeri e perde l'imbattibilitá.