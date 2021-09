Un rigore condanna il Borgosesia, passa il Gozzano

Va al Gozzano il derby della Cremosina contro il Borgosesia valevole per il primo turno della Coppa di Serie D, a decidere un rigore di Cozzari al 25' del primo tempo; la formazione di Schettino affronterà nel secondo turno il Novara che ha disposto facilmente per tre a zero l'RG Ticino.

La cronaca Al 10' Borgosesia vicino al vantaggio, cross di Marra sul quale Omoregbe e Monteleone non ci arrivano; al 23' contatto Bernardo-Coccolo che viene punito dal direttore di gara con il calcio di rigore, dal dischetto Cozzari segna il gol che risulterà decisivo. Al 59'ci prova Omoregbe, para Vagge; al 69' la conclusione di Renolfi è troppo centrale per impensierire l'estremo di casa, il risultato non cambia più.