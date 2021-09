Coppa Eccellenza, le 6 vincenti dell'andata e il Brienza ai quarti

Con il Montescaglioso che è stato eliminato dalla Coppa Italia Eccellenza per aver schierato un giocatore squalificato e conseguente passaggio ai quarti dell'Elettra Marconia, a superare gli ottavi sono le 6 vincenti dell'andata più il Brienza. I melandrini grazie a Claps che risponde a Briglia del Paternicum permette alla propria squadra di accedere al turno successivo per il maggior numero di reti segnate in trasferta. Le altre formazioni ad essere passate sono Matera, Melfi, Vultur, Castelluccio, Real Senise e Ferrandina. I materani con un roboante 2-8 si sono imposti 2-8 a Scanzano sul Policoro (Valluzzi e D'Angelo) con il poker di Lacarra, doppietta di Gerardi, Dimatera e il rigore di Martinez. I federiciani viaggiano sul velluto con un tris sul Real Tolve firmato Pierpaolo Di Senso, Falanga e Suriano. Con lo stesso risultato i rioneresi battono il Vela con Petagine e doppio D'Acierno. I mercurini con il bis di Barreiro espugnano Villa d'Agri regolando il Moliterno, mentre i senisesi ne calano quattro al Latronico (rigore di Raiola) con Pirrone, Lavecchia e doppietta di Giannotti. Infine gli aragonesi vincono anche a Pomarico (Trevisani e Nicol) per 2-4 con Rinaldi, doppio Dametti e Mazzone.