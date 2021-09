Pro Vercelli-Seregno 1-0, bianche casacche a punteggio pieno

Prosegue la marcia della Pro Vercelli che vince la terza gara consecutiva superando di misura il Seregno, la formazione di Scienza rimane in testa al girone A di Serie C appaiata al Padova che ha vinto quattro a zero in casa del Legnago.

La cronaca Dopo 120 secondi viene annullata una rete alla Pro Vercelli per fuorigioco di Rolando, inutile il tocco vincente di Comi a porta vuota; al 10’ la Pro passa in vantaggio, lancio di Tintori, sponda di Comi e gol di Rolando che sotto misura non sbaglia. Al 23’ si vede il Seregno con una punizione di Cocco respinta da Tintori, al 36’ Cortesi non inquadra la porta, al 38’ Rolando serve Emmanuello che conclude troppo centralmente, l’estremo avversario para senza troppi patemi, prima dell’intervallo traversa di Belardinelli, il due a zero non arriva per questione di centimetri.

Al 55’ Rolando (allo stesso minuto del gol del primo tempo) va vicino al raddoppio, fuori di poco il suo tentativo; al 57’ Cocco, il più pericoloso dei suoi, impegna Tintori; al 64’ corner di Rolando per Comi che trova sulla sua strada il portiere del Seregno che viene graziato sulla ribattuta da Auriletto. Finale palpitante, all’86’ Vitale va vicino con un tiro a giro al due a zero ma nel recupero il Seregno ha due chance per il pareggio, in entrambe i casi nelle mischie in area viene fischiato il fuorigioco, sulla seconda Fumagalli aveva insaccato il gol dell’uno a uno.