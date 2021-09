Casertana. Rainone torna a vestire i colori rossoblù

La Casertana FC comunica di aver ingaggiato il calciatore Pasquale Rainone. Per il difensore classe 1988 si tratta di un ritorno in rossoblu dopo appena un anno passato lontano dalla Reggia con l’esperienza maturata alla Turris.

Protagonista della Casertana dal 2015 al 2020, Rainone torna in rossoblu con grande entusiasmo: “Sono emozionato, per me è come tornare a casa – commenta il difensore –La possibilità di tornare a vestire questa maglia mi ha portato a non guardare categoria o contratti. Avevo tanta voglia di tornare qui dove ho tanti amici e tanti ricordi stupendi. Ciò non significa che ho intenzione di vivere pensando a ciò che è stato. Sono qui per dare il mio contributo e fare in modo che la Casertana torni lì dove merita. C’è da lottare e sudare tanto per un solo obiettivo. Senza mai dimenticare l’importanza della maglia che indossiamo”.