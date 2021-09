Ascoli-Benevento. Oggi parte la prevendita: modalità e info

L’Ascoli Calcio informa che dalle ore 16:00 di lunedì 13 settembre saranno in vendita i biglietti per assistere alla partita ASCOLI-BENEVENTO, 4^ giornata del Campionato di Serie BKT 2021/22, in programma sabato 18 settembre, alle ore 14, al Del Duca di Ascoli.

I BIGLIETTI SONO IN VENDITA SOLO ONLINE sul circuito TICKETONE per tutti i tifosi, ad eccezione degli Over 65 (si veda paragrafo sottostante).

ACCESSO ALLO STADIO: è consentito solo ai possessori di Green Pass (QR code ottenuto con vaccinazione, guarigione o tampone negativo – valido per 48 ore). A chi è sprovvisto di Green Pass o test non sarà rimborsato il biglietto eventualmente acquistato. Tale disposizione non si applica agli Under 12.

All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea. Il tifoso, che dovrà avere con sé una mascherina FFP2 o chirurgica, dovrà esibire: documento di riconoscimento, biglietto, Green Pass (per over 12).

PREZZI:

SETTORE OSPITI Intero 14,00 – *Junior 10,00

*riservata ai nati dall’1/1/2007

PER L’ACCESSO ALLO STADIO, SI INVITANO TUTTI I TIFOSI A RISPETTARE LO SLOT DI 45 MINUTI, SE INDICATO SUL BIGLIETTO.

Non è consentito il cambio utilizzatore.

Percorso consigliato per i tifosi ospiti: dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.