Casella: “Soddisfatti della prima parte di stagione”

In conferenza stampa post partita non c’è mister Scienza squalificato ma il direttore sportivo Casella che parla del momento della Pro e del successo contro il Seregno: “Fondamentale aver fatto i tre punti, sapevamo che sarebbe stato un match difficile contro una formazione ostica; complimenti al mister e al suo staff, il match è stato preparato molto bene. Potevamo fare il due a zero, abbiamo rischiato solo nelle mischie finali; i ragazzi hanno mostrato oltre alle qualità gran carattere, si è vista una mentalità importante che viene data dall’allenatore. Difficile dire dove possiamo arrivare, la squadra può crescere, stiamo lavorando sui concetti di mister Scienza da un mese e mezzo, da ricordare che abbiamo preso 4-5 giocatori dieci giorni fa.

Prendiamoci le tre vittorie in campionato e il passaggio del turno in coppa, ora pensiamo all’Albinoleffe, più avanti capiremo il vero valore della Pro; ad oggi siamo soddisfatti della prima parte di stagione, il pubblico in partite come quella di oggi fa la differenza, ci fa tirar fuori qualcosa in più; il Piola deve diventare il nostro fortino, chiunque venga a giocare su questo campo deve fare fatica e giocare undici contro dodici”.