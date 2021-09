Potenza, da domani inizia prevendita per il Monterosi Rescinde Mazzeo

Da domani dalle ore 11, inizierà la prevendita dei biglietti per la Quarta Giornata di Campionato di Serie C – Girone C tra Potenza e Monterosi in programma domenica allo stadio “A. Viviani” (fischio di inizio ore 14.30).

La vendita ha come riferimento l’Art. 4 del Decreto Legge n° 111 del 6 agosto 2021, che prevede la capienza dello stadio al 50% in Zona Bianca.

I tagliandi si potranno acquistare in tutti i punti vendita CiaoTickets, online sul sito www.ciaotickets.it e presso la sede societaria (via N. Sauro 124 – Potenza) la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

Intanto Fabio Mazzeo ha rescisso il contratto con la società rossoblu e sarà libero di accasarsi nei dilettanti.

Ufficio Stampa Potenza Calcio