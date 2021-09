Real Agro Aversa. Arriva un "colosso" per la difesa di Sannazzaro

Il Real Agro Aversa, nella persona del Presidente Guglielmo Pellegrino e del direttore sportivo Paolo Filosa, è lieto di comunicare l’avvenuto tesseramento a titolo definitivo per la stagione sportiva 2021-2022 del calciatore Mario Acampora difensore classe 2002.

Arriva nel reparto arretrato un piccolo colosso (194 cm) reduce da una positiva esperienza nell’ultima stagione tra le fila del Savoia. Cresciuto nella scuola calcio San Sebastiano Mazzeo, passa poi nel settore giovanile dell’Avellino dove si mette in evidenza. Mancino di piede può essere impiegato tranquillamente anche in una difesa a tre sul centro sinistra. Tenacia e forza di volontà le sue principali caratteristiche. Assistito dalla SV Sport Management degli avvocati Valentino Viviani e Stefano Squitieri, il neo acquisto ha le idee chiare: ”Felicissimo di questa opportunità. Ringrazio la società per la fiducia. Arrivo fortemente motivato, ripagherò la fiducia del tecnico Sannazzaro”.

