Benevento. Lapadula in pole per un posto da titolare contro l'Ascoli

Il Benevento ha cominciato ieri la preparazione in vista della gara di sabato pomeriggio al "Del Duca" contro l'Ascoli di mister Sottil, attualmente in testa alla classifica con Pisa e Brescia.

La formazione giallorossa allenata da Fabio Caserta potrebbe, per la prima volta in stagione, schierare quello che può essere considerato l'undici 0 visto che Lapadula, ultimo degli assenti, potrà allenarsi l'intera settimana con il gruppo. L'italo-peruviano dovrebbe essere schierato al centro dell'attacco con Elia e Insigne ai suoi lati.

Visto anche il costante miglioramento della condizione fisica di Acampora, mister Caserta potrebbe anche optare per schierare i suoi con il 4-3-3 invece che con il 4-2-3-1 visto nelle prime uscite. In questo caso la mediana sarebbe formata da Calò in regia, Ionita e appunto Acampora.

In difesa dovrebbe rivedersi la coppia titolare formata dal polacco Glik e da Barba anche se non è da escludere l'utilizzo di Vogliacco, che ha ben figurato nel match contro il Lecce.