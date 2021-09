Gladiator. Nuovo rinforzo: arriva un esterno scuola Bologna e Spal

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento dell’esterno Lorenzo Melli.

Bolognese classe ’95, ha iniziato la carriera nelle giovanili del Bologna e Spal. Esordio in D con il Sestri Levante, poi due anni di professionismo con la Lucchese. Mezzolara e nuovamente Sestri Levante, Picerno e lo scorso anno ha indossato la maglia della Torres. Può giocare sia come esterno di centrocampo che come terzino destro.

“Sono piuttosto duttile – ha esordito – e mi adatto a diversi ruoli. Ho accettato l’offerta del Gladiator perché mi hanno parlato molto bene di questo club che ha voglia di crescere e raggiungere traguardi ambiziosi. C’è un’attenta programmazione e sono consapevole di avere una grande chance. L’anno scorso ho affrontato questo club con la Torres e già si intravedeva una certa mentalità e organizzazione. Arrivo in un gruppo ben amalgamato con giocatori di esperienza che potranno fare la differenza in un girone complicato come questo ma al tempo stesso affascinante. Sono pronto alla sfida”.

UFFICIO STAMPA A.S.D. GLADIATOR 1924 S.S.D. A R.L.