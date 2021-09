Benevento-Cittadella. Giovedì 16 parte la prevendita: tutte le novità

Il Benevento Calcio è lieto di annunciare, in riscontro al Decreto Legge n°105 del 23 luglio 2021, al Decreto Legge n°111 del 6 agosto 2021 e ai protocolli, che consentono la partecipazione del pubblico entro il limite massimo del 50% della capienza, che a partire dalle ore 10:00 di giovedì 16 settembre e fino a martedì 21 settembre ore 18:00 (inizio gara), saranno disponibili sulla piattaforma di Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Cittadella, in programma il giorno 21 settembre 2021 alle ore 18:00.

La società, inoltre, precisa che a seguito dei lavori posti in essere dal Comune di Benevento nel settore tribuna coperta, i prezzi dei tagliandi delle file interessate subiranno delle variazioni.

Nello specifico le file interessate della tribuna laterale coperta saranno messe in vendita allo stesso prezzo della tribuna scoperta, mentre le file interessate della tribuna centrale saranno messe in vendita ad un prezzo ridotto del 50% rispetto al prezzo previsto.

Si informa, inoltre, che i tagliandi di tribuna laterale e centrale con prezzo ridotto saranno disponibili al pubblico a partire da lunedì 20 settembre 2021.

FREE ENTRY UNDER 14

RILASCIO INGRESSI GRATUITI AI MINORI DI ANNI 14

Il Benevento Calcio, in ossequio a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 2007 n. 41 la quale prevede l'adesione e la partecipazione ai valori e ai principi fondamentali della cultura dello sport ed il rilascio di titoli omaggio per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50% di quelle organizzate nell'anno, comunica che per promuovere la cultura dello sport in Città, fidelizzare le nuove generazioni, ed avvicinare le famiglie alla squadra del cuore, renderà disponibili i tagliandi omaggio per gli Under 14 in occasione di tutti gli eventi casalinghi della stagione sportiva 2021/2022.

MODALITÀ ACQUISTO E RILASCIO

La promozione è fruibile esclusivamente presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito”, il giorno antecedente la gara (dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30), previa esibizione di valido documento di riconoscimento e autocertificazione dello stato di famiglia.

Avvertenze generali:

· L’emissione del biglietto omaggio sarà condizionata alla disponibilità di posti nel settore richiesto e alla prova dell’avvenuto pagamento del corrispettivo relativo al biglietto intero destinato al familiare maggiorenne accompagnatore;

· I biglietti acquistati dall'accompagnatore maggiorenne, necessariamente a tariffa intera, e quello gratuito del minore di anni 14, potranno essere caricati sul titolo digitale;

· Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva;

(*) data e ora potranno subire variazioni, verificare sempre il sito www.beneventocalcio.club.

BOTTEGHINI STADIO CIRO VIGORITO

Si rende noto che i botteghini dello stadio "Ciro Vigorito " saranno aperti al pubblico il giorno 20 settembre 2021 dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30.

Questi i prezzi dei tagliandi:

SETTORE INTERO CURVA SUD 14,00€ CURVA NORD 14,00€ DISTINTI 18,00€ TRIBUNA INFERIORE 20,00€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 20,00€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 30,00€ TRIBUNA CENTRALE 70,00€

SETTORE INTERO UNDER 14 SETTORE OSPITI 14,00€ 7,00€

Nb. I prezzi sono comprensivi dei diritti di prevendita