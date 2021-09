Real Agro Aversa. Nuova punta per i granata: è un ex Nola

Il Real Agro Aversa è lieto di comunicare l’avvenuto tesseramento per la stagione sportiva 2021-2022 del calciatore Giuseppe La Monica, attaccante, classe 2001.

Arriva nel reparto offensivo un atleta che può ritagliarsi spazio e dare un contributo alla causa. Cresciuto calcisticamente nella scuola calcio Virtus Junior Napoli, passa alle giovanili dell’Avellino, successivamente 2 anni con Berretti e Primavera della Juve Stabia. Anno scorso in prestito dalle vespe al Nola (girone G serie D). Ha cominciato la preparazione questa stagione col Trapani Calcio.

“Mi definisco una punta centrale con ampia libertà di movimento. Ho lasciato Trapani per giocare con continuità. Sono di Castellammare di Stabia, ho scelto di avvicinarmi a casa. Punto ad un gran campionato e mettermi in mostra per le mie caratteristiche vere. L’impatto con la squadra è stato ottimo, mi sono ambientato sin da subito. Ho accettato la corte del direttore sportivo Filosa, mi voleva sin da Luglio. Puntiamo a salvarci prima possibile”.

