E' partita la prevendita dei tagliandi per Lavello-Molfetta. Per la vendita dei biglietti bisognerà recarsi al Bar Tabacchino in via Giustino Fortunato 35 con i seguenti prezzi: 15 € per la tribuna coperta e 12 € per la tribuna scoperta. I prezzi sono comprensivi dei diritti di prevendita. Ha rinnovato per un'altra stagione con i gialloverde il centrocampista Luca Mercuri.